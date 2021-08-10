Замес из трех грузовиков: в Воронеже в столкновении двух "КамАЗов" и "Мерседеса" пострадал один из водителей

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах масштабного ДТП на 503-м километре автодороги М-4, которое произошло днем 10 августа.

По данным полиции, около 13.40 в этом месте столкнулись три грузовика. «КамАЗ» под управлением 33-летнего водителя, следовавший в сторону Ростова-на-Дону, врезался в другой КамАЗ. После чего в них въехала фура «Мерседес», которая следовала в попутном направлении.

В аварии пострадал водитель второго «КамАЗа»: 31-летнего мужчину доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют причины аварии, которая спровоцировала огромную пробку на этом участке.