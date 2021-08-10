Житель Воронежской области вырастил в своем дворе 100 кустов конопли

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В Верхнехавском районе полицейские нашли мини-плантацию конопли. Марихуна стояла в человеческий рост в частном дворе. Да ни много, ни мало, а 100 кустов! Культивированием на собственном приусадебном участке занимался местный житель. Экспертиза подтвердила, что растения – именно марихуана.

41-летний мужчина признался, что вырастил коноплю из семян. В течение лета поливал растения и полол сорняки. В дальнейшем он планировал засушить траву и использовать для приготовления наркотика.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «или психотропные вещества либо их прекурсоры».

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.