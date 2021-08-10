Молодой рецидивист переехал в Воронеж, чтобы грабить прохожих на улицах

В течение двух недель трех жителей Северного микрорайона, Центрального и Советского районов Воронежа ограбил на улице похожий молодой человек... Незнакомец подбегал к прохожим, срывал ювелирные украшения - цепочки и кулоны - после чего убегал. Общая сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

По ориентировке с приметами грабителя полицейские вышли на 23-летнего липчанина. Парня задержали в съемной квартире. Похищенные драгоценности он сдал в ломбард. Сейчас правоохранители пытаются вернуть ювелирные украшения владельцам.

- Возбуждено три уголовных дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Фигурант, ранее судимый за имущественные преступления, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.