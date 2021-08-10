В Воронеже введут единые санитарные правила для проведения Дня города и фестиваля «Город-сад»

Пока подготовка идет в штатном режиме Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже продолжается подготовка к празднованию Дня города, который в этом году назначен на 12 сентября. Хотя в регионе ожидается пик третьей волны COVID-19 в середине августа.

Основными площадками празднеств станут площадь Ленина, Кольцовский сквер и Адмиралтейская площадь, а также Воронежский центральный парк. Порядок проведения мероприятий будет зависеть от состояния эпидемиологической обстановки в канун праздника.

Как сообщила заместитель главы города по социальной политике Надежда Савицкая, сейчас рассматривается вопрос установления единых санитарных правил при проведении подобных массовых мероприятий, которые коснутся, в том числе, фестиваля «Город-сад».

Напомним, в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщили, что ежегодный международный фестиваль «Город-Сад» предварительно назначен на 10-12 сентября.