В Воронеже второй год подряд отменили митрофановский крестный ход

В прошлом году пришлось прибегнуть к аналогичным мерам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже второй год подряд из-за COVID-19 отменяют традиционный Митрофано-Тихоновский крестный ход. Обычно верующие проходят в течение четырех дней от Благовещенского кафедрального собора до Задонска - у мощей святителя Тихона.

- Митрофано-Тихоновский крестный ход 20 – 24 августа сего года проводиться не будет, из-за запрета властей на проведение массовых мероприятий, - появилось сообщение в социальных сетях воронежской епархии со ссылкой на руководителя крестного хода протоирея Николая Бабича.

В прошлом году пришлось прибегнуть к аналогичным мерам, однако в Воронеже праздник в честь обретения мощей святителя Митрофана все-таки решили не отменять.

9 августа в регионе зарегистрировали 471 новый случай лабораторно подтвержденного ковида. Всего на сегодня официально выявлено 108 321 заболевших.