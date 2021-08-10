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Общество10 августа 2021 9:45

В Воронеже второй год подряд отменили митрофановский крестный ход

Вновь повлияла ситуация с распространением коронавируса
Олег ИВАНОВ
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В прошлом году пришлось прибегнуть к аналогичным мерам

В прошлом году пришлось прибегнуть к аналогичным мерам

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже второй год подряд из-за COVID-19 отменяют традиционный Митрофано-Тихоновский крестный ход. Обычно верующие проходят в течение четырех дней от Благовещенского кафедрального собора до Задонска - у мощей святителя Тихона.

- Митрофано-Тихоновский крестный ход 20 – 24 августа сего года проводиться не будет, из-за запрета властей на проведение массовых мероприятий, - появилось сообщение в социальных сетях воронежской епархии со ссылкой на руководителя крестного хода протоирея Николая Бабича.

В прошлом году пришлось прибегнуть к аналогичным мерам, однако в Воронеже праздник в честь обретения мощей святителя Митрофана все-таки решили не отменять.

9 августа в регионе зарегистрировали 471 новый случай лабораторно подтвержденного ковида. Всего на сегодня официально выявлено 108 321 заболевших.