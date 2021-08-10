Более 575 тысяч жителей Воронежской области привились от коронавируса

К утру 10 августа в Воронежской области привились от COVID-19 уже более 575 тысяч жителей, из них двукратно - более 487 тысяч. При этом запас вакцины от коронавируса сейчас составляет порядка 100 тысяч штук. Ожидаются новые поставки.

- Стараемся создавать все условия для удобной вакцинации тем, кому она не противопоказана, в том числе продлеваем работу выездных мобильных бригад медиков на предприятия. Надеюсь, осенью сформируем так называемый коллективный иммунитет. Впрочем, выполнение поставленного федеральным центром плана - не конечная цель. Важно обезопасить от коронавируса как можно больше жителей региона. И эту работу будем продолжать, - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

9 августа в регионе зарегистрировали 471 новый случай лабораторно подтвержденного ковида. Всего на сегодня официально выявлено 108 321 заболевших.