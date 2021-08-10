Новые строения в воронежском центральном парке появились с нарушением экологических требований

Новость представители Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора сопроводили фото этих зданий

На площади Победы и в Центральном парке Воронежа отдельные капитальные строения появились без согласования с Росприроднадзором. Хотя для реконструкции или строительства в границах особо охраняемых природных территорий необходимо получать заключение об отсутствии нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды (ЭКОЗОС).

- В границах особо охраняемой природной территории местного значения «Мемориальный комплекс «Площадь Победы в Воронеже» и особо охраняемой природной территории регионального значения «Воронежский центральный парк» введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, на которые не получено соответствующее заключение ЭКОЗОС, - отметил глава Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

За несоблюдение экологических требований (ст.8.1 КоАП РФ) штраф для должностных лиц может составить от 2 до 5 тысяч рублей, а для юридических – от 20 до 100 тысяч рублей.