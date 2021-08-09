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Общество9 августа 2021 18:13

В Воронежской области снова горел лес

По счастью, возгорание удалось ликвидировать за несколько часов
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Намеренное или неосторожное обращение с огнем стало причиной ландшафтного пожара в Воронежской области. На этот раз полыхнуло на окраине города Калач. О возгорании 9 августа сообщили спасателям в 11.17.

– По прибытии площадь пожара была 0,5 га. Осложнял тушение сильный ветер, но сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня. На месте работали 4 автоцистерны от МЧС, 1 от лесхоза, трактор для опашки и три поливомойки от администрации Калача, – пояснили в ГУ МЧС по региону.

В 16:14 огонь удалось ликвидировать.

Вероятная причина возгорания - намеренное или неосторожное обращение с огнем.