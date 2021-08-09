В Воронеже под суд пойдет банда обнальщиков, которая незаконно заработала 11,5 млн

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Трое воронежцев в возрасте от 25 до 48 лет предстанут перед судом за осуществление банковских операций без регистрации кредитной организации и без лицензии. На незаконном обнале с 2014-го по 2019-й годы для физических и юрлиц они успели «заработать» 11,5 млн рублей.

Как рассказали 9 августа в ГУ МВД по воронежской области, мужчины использовали счета 11 подконтрольных организаций-«пустышек», которые на самом деле какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли.

Управление банковскими счетами осуществлялось удаленно. Клиент перечислял деньги под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы снимали средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали молодчиков. У них дома во время обысков нашли денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы. У 25-летнего фигуранта стражи порядка изъяли 55,8 граммов амфетамина и 31,8 граммов «экстази». У 48-летнего обвиняемого сотрудники полиции изъяли 8 граммов марихуаны.

В Воронеже трое местных жителей в возрасте от 25 до 48 лет предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе регуправления МВД России.

В настоящее время уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — направили для рассмотрения в Железнодорожный райсуд. По данной статье мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, двое фигурантов обвиняются в совершении преступления предусмотренного частью 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.