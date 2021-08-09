Житель Воронежской области похитил и продал за бесценок чужой ВАЗ

38-летний житель Лискинского района сообщил в полицию о пропаже принадлежащего ему ВАЗ-2114, припаркованного на улице Тулебердиева.

Полицейские установили, что машина пропала в ночное время 1 августа. Дальнейшие поиски вывели оперативников на предполагаемого похитителя. Им оказался 18-летний местный житель, который увидел на улице машину, вскрыл замок и нашел в салоне документы на машину. В этот момент злоумышленник решил завладеть ВАЗом и продать его.

- Мужчина разместил объявление на сайте о срочной продаже автомобиля, при этом существенно снизил цену ниже рыночной,- рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - В этот же день ему позвонил мужчина по поводу покупки транспортного средства. Они договорились о сделке, при этом злоумышленник сообщил покупателю о том, чтобы приезжал ночью, так как работает до полуночи.

Ночью 3 августа злоумышленник продал машину третьему лицу, подготовив заранее поддельный договор. Покупатель передал деньги подозреваемому и уехал к себе домой в Острогожский район..

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Тот пояснил, что умысел на незаконную сделку у него возник, так как ему нужны были деньги.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.