В Воронеже пойдет под суд таксист, покалечивший пассажира

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца Средней Азии, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствие выяснило, что обвиняемый заключил договор аренды автомобиля «Фольксваген Поло», на котором выполнял заказы службы такси. Через три дня , 9 января 2021 года, в 06.51 часов водитель доставлял троих пассажиров. Находясь на улице Острогожской у дома №107 таксист не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-21213, который остановился для поворота налево, включив соответствующий указатель. В результате аварии находившийся в салоне такси 23-летний мужчина получил травмы. В больнице ему диагностировали переломы костей лица и травму головного мозга, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемый свою вину полностью признал, нопричиненный моральный вред не возместил. Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в Советский районный суд.