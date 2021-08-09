Под Воронежем задержали мужчину, который несколько месяцев развращал двух школьниц

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Новой Усмани мужчину заподозрили в развращении малолетних. По рассказам местных жителей, пенсионер домогался несколько месяцев до двух девочек, трогая их за интимные места. Об этом стало известно их родителям и они заявили в правоохранительные органы.

Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело, сообщили в ведомстве 9 августа. По какой именно статье, не разглашается. Мужчину задержали.

– Продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор доказательственной базы, – уточнили в пресс-службе управления.