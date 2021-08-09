В воронежском ГСК автомобилистка насмерть сбила пешехода

В воскресенье, 8 августа, в гаражно-строительном кооперативе, расположенном на проспекте Патриотов, произошла трагедия. Около половины одиннадцатого вечера 28-летняя автомобилистка на «Порше Кайен», проезжая по территории, не справилась с управлением и наехала на припаркованный ГАЗ-3302 и его 50-летнего водителя, который находился рядом с машиной. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда врачей.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.