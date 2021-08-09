Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2021 9:50

В воронежском ГСК автомобилистка насмерть сбила пешехода

Авария произошла поздно вечером
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В воскресенье, 8 августа, в гаражно-строительном кооперативе, расположенном на проспекте Патриотов, произошла трагедия. Около половины одиннадцатого вечера 28-летняя автомобилистка на «Порше Кайен», проезжая по территории, не справилась с управлением и наехала на припаркованный ГАЗ-3302 и его 50-летнего водителя, который находился рядом с машиной. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда врачей.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.