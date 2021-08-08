Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2021 17:04

В озере под Воронежем нашли труп с ножевыми ранениями

Инцидент произошел в Павловском районе
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в Павловском районе тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп 29-летнего молодого человека нашли в озере поселка Желдаковка 4 августа. На теле погибшего были следы насильственной смерти - ножевые ранения.

- Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. При взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.