В озере под Воронежем нашли труп с ножевыми ранениями

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в Павловском районе тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп 29-летнего молодого человека нашли в озере поселка Желдаковка 4 августа. На теле погибшего были следы насильственной смерти - ножевые ранения.

- Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. При взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.