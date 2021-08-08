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Общество8 августа 2021 16:15

Ушла играть с котенком: под Воронежем полицейские разыскали пропавшую 5-летнюю девочку

Кроха ушла за животным далеко от дома
Ярослав ИВАНОВ
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В Ольховатском районе правоохранителям вечером 7 августа пришлось искать маленькую девочку. 44-летняя жительница поселка Заболотовка попросила помощи у полиции: женщина потеряла 5-летнюю дочку.

Дежурный экипаж ДПС опросил жителей близлежащих домов и выяснил, что девочку видели неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». Автоинспекторы приехали к спорткомплексу и обнаружили малышку на детской площадке возле него. Кроха сказала, что ушла туда играть с найденным на улице котенком. Сотрудники ДПС на патрульном автомобиле привезли девочку домой.