Ушла играть с котенком: под Воронежем полицейские разыскали пропавшую 5-летнюю девочку

В Ольховатском районе правоохранителям вечером 7 августа пришлось искать маленькую девочку. 44-летняя жительница поселка Заболотовка попросила помощи у полиции: женщина потеряла 5-летнюю дочку.

Дежурный экипаж ДПС опросил жителей близлежащих домов и выяснил, что девочку видели неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». Автоинспекторы приехали к спорткомплексу и обнаружили малышку на детской площадке возле него. Кроха сказала, что ушла туда играть с найденным на улице котенком. Сотрудники ДПС на патрульном автомобиле привезли девочку домой.