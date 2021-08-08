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Происшествия8 августа 2021 11:07

Под Воронежем "Шевроле Нива" вылетела в кювет: один погибший. двое раненых

Авария произошла в Рамонском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла днем 7 августа в Рамонском районе. На 23-м километре автодороги «Обход Воронежа – Большая Верейка» около 14.30 34-летняя автоледи на «Шевроле Нива» не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП 36-летний пассажир погиб на месте происшествия, водителя и 12-летнюю девочку доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

За сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 99 ДТП, в них кроме погибшего еще девять человек пострадали.