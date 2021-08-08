Где в Воронеже отключат воду на неделе с 9 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские коммунальщики продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Из-за ремонтов котельных и опрессовки теплотрасс под отключение горячей воды попадут сотни домов. Смотрите список адресов, где воронежцам придется включать водонагреватели на неделе с 9 августа.

Левобережный район

С 9 по 13 августа

ул. Менделеева, 4а, 25

ул.Цимлянская, 1, 8;

пер.Цимлянский, 8а;

ул.Волго-Донская, 13, 16, 32;

ул.Костромская, 12, 13;

ул.Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б;

ул.Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66;

ул.Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;

ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;

ул. Саврасова, 2;

ул.Лихачёва, 21, 25;

ул.Корейская, 6б, 6а;

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

ул.Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.

Коминтерновский район

С 9 по 11 августа

ул.Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

пер. Славы, 1а, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

ул.Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский пр., 44а;

ул.Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

пер.Ученический, 1.

С 9 по 12 августа

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

ул.Лидии Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;

пр.Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;

ул.9 Января, 87, 110;

ул.Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;

ул.Геращенко, 1, 3, 4;

ул.Загородная, 7, 7а, 15;

ул.Керамическая, 31, 33, 42;

ул.Подклетенская, 19, 21;

пер.Политехнический, 1, 2, 3, 10;

пер.Автогенный, 9, 11а, 21;

ул.Багрицкого, 1;

ул.Машиностроителей, 13/1, 45;

ул.Электросигнальная, 4;

ул.Красных Зорь, 38;

ул. Солнечная, 23, 27, 10;

пр.Ясный, 4;

Московский пр., 28, 30.

С 9 по 14 августа

Автогенный пер.,13, 15, 17;

ул.Лидии Рябцевой, 47/1, 51а, 51б, 51в, 53, 55;

пер.Политехнический, 14.

С 10 по 23 августа

ул.Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

С 12 по 22 августа

ул.60-й Армии, 28,35,37;

ул.Владимира Невского, 25/7, 25/8,25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;

ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;

Московский пр., 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141;

ул.Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;

ул.Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

б.Победы, 2, 4, 6,

ул.Антона-Овсеенко, 33, 35э.

С 14 по 27 августа

ул.Машиностроителей, 82б;

ул.9 Января, 131, 133.