Воронежцам показывают картины, на которые художников вдохновили императорские места

В Доме с ризалитами дворцового комплекса Ольденбургских работает выставка «Исторический маршрут». Экспозиция представляет работы участников восьмого студенческого пленэра, который проходил в Воронежской области в конце июня и был посвящен предстоящему в 2022 году юбилею Петра Великого.

Во время пленэра молодые художники посетили исторические места Воронежской области, связанные с представителями Российского Императорского дома, в том числе, усадебный комплекс имения «Рамонь» Ее Императорского Высочества принцессы Евгении Ольденбургской. Каждый из творцов передал в дар Воронежской области по две работы, выполненные на пленэре, и по одному этюду с памятными местами своей малой родины.

Выставку можно посетить до 30 августа.