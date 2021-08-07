Воронежцы устроили барбекю в особо охраняемом природном заказнике

Горожанам пришлось скрыться

7 августа сотрудники регионального Департамента природных ресурсов и экологии обнаружили два автомобиля на территории Воронежской нагорной дубравы. Их владельцы, судя по всему, испугались экологов и даже бросили мангал с шашлыком.

Водители которых грубо нарушили режим особо охраняемой природной территории. Проезд по территории заказника вне дорог общего пользования запрещен.

- Организаторы рейда не смогли провести беседу с нарушителями, поскольку у тех храбрости разъезжать по территории заказника на авто хватило, а вот честно признаться, кто был за рулем и кто владелец авто, - нет. Специалисты определят виновных в нарушении режима особой охраны ООПТ по госномерам авто и привлекут к ответственности по ст.8.39 КоАП РФ. Нарушителям будет вынесено наказание в виде штрафа в размере от 3 до 20 тыс.руб, - отметили в департаменте.