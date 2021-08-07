В центре Воронежа женщина на «Киа Оптима» протаранила стоящие на встречной полосе автомобили

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

7 августа примерно в 9:30 у дома № 64 по улице Плехановская столкнулись четыре автомобиля - «Киа Оптима», «Опель Астра», «ВАЗ-21053» и «Киа Сид».

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем иномарки «Киа Оптима» была 36-летняя местная жительница. По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Женщина протаранила стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили «Опель Астра» под управлением 37-летнего воронежца, «ВАЗ-21053» под управлением 68-летнего жителя Аннинского района и «Киа Сид», за рулем которого был 67-летний мужчина.

- В результате ДТП, по предварительным данным, телесные повреждения получила пассажир «ВАЗ», 66-летняя женщина, она доставлена в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.