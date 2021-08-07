Устранять утечку в районе воронежского мини-рынка на Беговой будут практически весь день

Уже сейчас люди воду могут получить Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

7 августа примерно к 20:00 вода может вернуться в дома на улицах Беговая, Хользунова, Новгородская и Антонова-Овсеннко - такой оптимистичный прогноз дает «РВК-Воронеж». Хотя по нормам Минстроя на ликвидацию нештатных ситуаций на чугунных водоводах такого диаметра отводится до 30 часов.

Напомним, поздним вечером 6 августа произошла утечка на чугунном водоводе в районе мини-рынка на Беговой. Всю ночь ее пытались устранить. Чтобы добраться до места повреждения на трубе пришлось даже демонтировать торговый павильон, стоявший буквально в метре от водовода.

Необходимое оборудование и материалы уже доставлены на объект. Начался подвоз воды - к домам №144, 158 и 166 на улице Беговая.