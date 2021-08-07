В Воронеже несколько десятков домов остались без воды из-за трещине на трубе

Ремонт продолжается Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В Воронеже поздним вечером 6 августа произошла утечка на чугунном водоводе в районе мини-рынка на Беговой. Всю ночь ее пытались устранить. Чтобы добраться до места повреждения на трубе пришлось даже демонтировать торговый павильон, стоявший буквально в метре от водовода. Это, как сообщают в «РВК-Воронеж», серьезно сказалось на продолжительности работ.

За ночь из котлована откачали более 2,5 тысяч кубометров воды. Причина повреждения установлена - это трещина на раструбе трубы.

На время работ ограничено водоснабжение в домах по улицам:

- Беговая №130-156 (четная сторона);

- Хользунова № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 109, 111, 121, 123,125;

- Новгородская № 121, 123, 125, 127, 137;

- Антонова-Овсеннко, 15.

Сейчас «РВК-Воронеж» вместе с управой района решает вопрос по подвозу воды. Точки подвоза будут известны позже.