В Воронежской области восемь чернобыльцев обманули с выплатами

Ошибка в расчетах сотрудников управления социальной защиты лишила чернобыльцев их законных денег. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Хохольского района провели проверку после жалобы инвалидов-чернобыльцев о нарушении их социальных прав.

Оказалось, что сотрудники местного управления социальной защиты сделали индексацию сумм в возмещение вреда, нанесенному здоровью восьми человек из-за аварии на Чернобыльской АЭС, по коэффициенту ниже установленного постановлением Правительства России.

Прокуратура района внесла представление руководителю управления социальной защиты населения Хохольского района об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.