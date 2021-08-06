Житель Воронежской области получил 8 лет колонии за распространение наркотиков

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Лискинский райсуд вынес приговор 22-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием интернета, а также группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

Следствие установило, что обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Молодой человек забирал N-метилэфедрон в Железнодорожном районе Воронежа и доставлял его по федеральной автодороге М-4 «Дон» в Лиски.

Следователи смогли доказать три факта преступления. Во время обыска у обвиняемого нашли и изъяли из тайника 70 граммов наркотика.

Суд приговорил мужчину к 8 годам исправительной колонии строгого режима.