В Воронежской области 18-летний водитель сбил насмерть пешехода на тротуаре

"Семерка" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 6 августа, около двух часов ночи в Поворино на улице Московской случилась авария, закончившаяся трагедией.

18-летний водитель «семерки» потерял контроль над машиной. Ее понесло вбок. В результате «семерка» сбила два дорожных знака и пешехода, находившегося на тротуаре. 31-летний местный житель получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой.

Водитель "семерки" сбил насмерть пешехода и повалил два дорожных знака. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему юный водитель не справился с управлением автомобилем.