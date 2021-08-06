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Происшествия6 августа 2021 14:20

В Воронежской области 18-летний водитель сбил насмерть пешехода на тротуаре

Страшное ДТП случилось в Поворино
Юрий КОЗЛОВ
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"Семерка" после ДТП.

"Семерка" после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 6 августа, около двух часов ночи в Поворино на улице Московской случилась авария, закончившаяся трагедией.

18-летний водитель «семерки» потерял контроль над машиной. Ее понесло вбок. В результате «семерка» сбила два дорожных знака и пешехода, находившегося на тротуаре. 31-летний местный житель получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой.

Водитель "семерки" сбил насмерть пешехода и повалил два дорожных знака.

Водитель "семерки" сбил насмерть пешехода и повалил два дорожных знака.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему юный водитель не справился с управлением автомобилем.