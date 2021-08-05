В Воронежской области от коронавируса привились почти 450 тысяч человек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области от коронавируса первым компонентом вакцины привились уже 548,5 тысяч человек, из них 266 тысяч — жители Воронежа. Полный цикл вакцинации уже завершили 446,5 тысяч. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Как ранее сообщалось, в нашем регионе самая большая заболеваемость среди профессиональных групп в июле зарегистрирована у сотрудников промышленных предприятий. На них приходится 12% заболевших коронавирусом. На втором месте находятся работники сферы торговли непродовольственными товарами — 8,6%, сферы здравоохранения — 7%.

Также в последнее время выросло число заболевших коронавирусом детей и подростков в 3 раза. За два летних месяца 2021 года коронавирус выявили у 1,7 тыс. пациентов до 17 лет, за аналогичный период прошлого года — у 519 подростков.