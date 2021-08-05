В Воронеже полицейские остановили 28 машин с неправильной тонировкой

Проверка сомнительной машины. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские рассказали об итогах рейда по выявлению машин с неправильной тонировкой. 4 августа инспекторы ГИБДД проводили сплошные проверки по этому виду нарушений правил. За время рейда они задержали 28 машин с неправильной тонировкой передних боковых стекол.

Водителям выписали требования об устранении нарушений. Некоторые автолюбители на месте приводили машину в порядок.

У этой иномарки явно с тонировкой не все в порядке. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Позабавил полицейских эпизод с одним из проезжавших водителей. Он ехал с открытыми окнами и, увидев стражей порядка, хотел было развернуться. Но потом понял, что поздно, и заявил, что у него не работают стеклоподъемники. Оказалось, что так он хотел скрыть неправильную тонировку. Этот фокус у него не прошел.

В полицию напоминают: если водитель не согласится на проверку, то по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органов внутренних дел», ему грозит штраф в размере до 4000 рублей или административный арест. Причем вторую меру воздействия приходится применять не так уж редко.