Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» отметил 30-летний юбилей выставкой

Музей-заповедник «Дивногорье» отметил 30-летие. За небольшой период своей истории он стал крупным музейным, туристическим и научно-просветительским центром, известным далеко за пределами Воронежской области. Ежегодно его посещает более 70 тысяч человек.

История пути учреждения нашла отражение в многочисленных фотоматериалах, которые можно увидеть на выставке «30 лет музею-заповеднику «Дивногорье». Проект представляет документы из фондов, охватывающие период с начала XX по начало XXI века, иллюстрирующие основные этапы развития и сферы деятельности учреждения.

Идея основания музея-заповедника родилась в научной среде еще в 1917 году, но была реализована лишь почти 80 лет спустя. Сейчас «Дивногорье» объединяет разнообразные экосистемы, ландшафты, обилие археологических памятников разных эпох. За 30 лет музей-заповедник преодолел путь от провинциального учреждения культуры до объекта, включенного в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка продлится до 31 августа.