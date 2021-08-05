Воронежцам покажут картины «застоя» из золотых фондов РОСИЗО

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 августа в выставочном зале музея имени Крамского начнет работу выставка «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980 гг.». В Воронеж привезут 45 работ живописи и графики из золотых фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

- Характерной чертой периода застоя было противостояние официального и неофициального искусства, которое можно было проследить в той или иной степени во всех республиках бывшего СССР. Героические усилия «неофициальных» художников постепенно раздвигали границы дозволенного для большинства мастеров, которые не порывали с официальными структурами Союза художников, но и не поддерживали своим искусством идеологию власти. Все свои усилия они направили на чисто пластические поиски, что и отражает выставочный проект, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 5 сентября.