Житель Воронежской области умер, не дождавшись «скорой»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы обсуждают случай в Калаче, где умер мужчина, не дождавшись «скорой». Житель Калача почувствовал себя плохо 1 августа у магазина запчастей, прохожие пытались вызвать «скорую помощь». Но по утверждениям очевидцев, в ответ услышали, что нет машин. Неравнодушные жители останавливали автомобилистов, и один из них довез мужчину до больницы, но спасти его не успели.

- По информации Калачеевской райбольницы, вызов поступил в 14.00 и был передан ближайшей бригаде, работавшей в это время на другом вызове. Медики прибыли на место, но выяснилось, что мужчину увезли в стационар на автомобиле. Бригада вернулась в приемное отделение в 14.20. Мужчина поступил в больницу без признаков жизни, врачи констатировали смерть, - прокомментировали в департаменте здравоохранения Воронежской области.