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Происшествия5 августа 2021 13:50

Жительница Воронежской области вместо продажи дома потеряла более полумиллиона, поверив лже-покупателю

Женщина выложила незнакомцу всю личную информацию, включая смс-коды
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За сутки девять жителей Воронежской области лишились около 1,8 млн рублей, заплатив их дистанционным мошенникам.

40-летняя жительница Борисоглебска потеряла 565 тысяч накоплений. Женщина хотела, наоборот, получить денег. С продажи дачного домика. Разместила в интернете объявление о продаже. Быстро позвонил «покупатель». Да такой хороший: готов был перевести задаток, не глядя - без предварительного осмотра. Под таким предлогом мужчина расспросил владелицу об имеющихся у нее банковских картах. И доверчивая дама выложила всю личную информацию: данные банковских карт и смс-коды для подтверждения операций по списанию средств со счета. После этого с ее карт улетучилось полмиллиона.

Не будьте такими доверчивыми, никому не сообщайте данные своих карт.