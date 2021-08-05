В Воронежской области отремонтируют мост через Тихую Сосну почти за полмиллиона рублей

Департамент дорожной деятельности Воронежской области объявил о поиске подрядчика, который займется ремонтом моста через реку Тихая Сосна. Объект расположен на 112-м км автодороги «Воронеж — Луганск» в Острогожском районе. Максимальная стоимость контракта составит 499 млн рублей. Это следует из документации, размещенной на портале госзакупки 2 августа.

Заявки на участие в открытом конкурсе будут принимать до 25 августа. Победитель должен будет произвести замену основания полотна и замостить новое дорожное покрытие, обустроить ограждение, установить знаки и провести освещение.

Общая протяженность работ на объекте составит 472,5 м, из них 390 м приходятся только на сам мост. После обновления сооружения скорость движения по данному участку магистрали составит 120 км/ч.

Работы планируется завершить к 31 июля 2022 года.