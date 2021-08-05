В Воронеже будут судить за подкуп директора учебного центра

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 66-летнего руководителя автономной некоммерческой организации «Проф-аттестат», специализирующейся на предоставлении услуг в сфере дополнительного профессионального образования, уличили в коммерческом подкупе. Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. 7 ст. 204 УК РФ. Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение и дело передается в Левобережный районный суд. Об этом сообщили 5 августа в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что директор учебного центра обвиняется в выдаче девяти свидетельств установленного образца без фактического прохождения обучения. Инцидент произошел в мае 2021 г. За свои услуги мужчина получил вознаграждение в размере 115 тыс. руб. Причем обладатели аттестатов якобы могут осуществлять трудовую деятельность в строительной отрасли.

— Своими действиями обвиняемый причинил вред интересам общества и государства в сфере образования, выразившийся в незаконном предоставлении права на работу по профессиям маляра, каменщика, плотника, сварщика, —прокомментировали в областной прокуратуре.

Воронежцу грозит до девяти лет лишения свободы.