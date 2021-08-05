На стройке в центре Воронежа нашли керамику возрастом в сто лет

фото управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области

Сразу в двух местах в центре столицы Черноземья строителей обязали работать под наблюдением археологов. Поскольку на территории, входящей в выявленный объект археологического наследия «Культурный слой Воронежа», обнаружили интересные исторические находки.

Как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области, на Платонова, 8б в ходе разведочных шурфов выявили большое количество археологических артефактов, которые ученые датируют периодом XVIII - нач. XX веков.

А на Сакко и Ванцетти, 36в в археологическом шурфе нашли археологические находки древностью более 100 лет: гончарную керамику и кости животных. Также в шурфе выявлен археологический объект, ученые пока не определили, что это древнее жилище или яма. Объект пока законсервировали и будут изучать.