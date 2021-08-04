В Воронежской области мужчина зверски избил бывшего кавалера своей подруги

Лискинский любовный треугольник закончился зверским избиением третьего лишнего. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Лискинские полицейские разобрались в криминальном любовном треугольнике.

29-летний местный житель познакомился с девушкой. У них начался роман, но продлился он недолго. Дама переключилась на другого кавалера 27 лет. Тогда ее бывший сильно напился и явился к парочке, которая к тому времени стала жить вместе. Тем самым сам себе нажил неприятностей. 27-летний новый кавалер его бывшей подруги на лестничной клетке избил его до потери сознания.

Когда 29-летний мужчина пришел в себя, его отправили домой на такси. Он благополучно приехал туда. Но дома пролежал около недели, и его состояние ухудшалось. Мужчина даже не помнил, кто его избил. А его 27-летний обидчик не признавался. Как и ставшая причиной «разборки» девушка.

Чтобы уличить парочку, пришлось провести несколько экспертиз. В конце концов и девушка, и ее молодой человек все же признали свою вину. 27-летнего мужчину 3 августа задержали.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.