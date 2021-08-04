Воронежский врач показала фото легких с 96% поражением после коронавируса

4 августа был установлен очередной печальный антирекорд: в Воронежской области за сутки 33 человека умерли от коронавируса. Фото: СОЦСЕТИ

Врач Больница скорой помощи № 1 Наталья Сазаева опубликовала в Instagram фото результатов компьютерной томографии легких, на которых видно критическое поражение органа - 96%. Судя по сообщению медика, к такому состоянию человека привело заболевание COVID-19.

- Фото для вас, кто не верит что ковид существует. И всех хотят убить прививкой, а не спасти, - подписала снимок Наталья.

Отметим, что 4 августа был установлен очередной печальный антирекорд: в Воронежской области за сутки 33 человека умерли от коронавируса.