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Происшествия4 августа 2021 13:04

Под Воронежем муж несколько раз ударил жену ножом в грудь, а потом сказал, что не хотел ее смерти

Умершую женщину обнаружила ее сестра
Юрий КОЗЛОВ
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Убийство случилось в этом доме.

Убийство случилось в этом доме.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета собираются передавать в суд уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Новоусманского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, 10 декабря 2020 года в селе Новая Усмань в доме в переулке Больничном между 71-летним мужем и его 61-летней женой произошел бытовой конфликт. Пенсионер разъярился. Он схватил нож и несколько раз ударил им жену в грудь. Вызывать скорую не стал. Труп женщины обнаружила ее сестра, пришедшая в дом. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате проникающего ранения груди с повреждением сердца.

Следы крови на ковре в комнате, где муж расправился с женой.

Следы крови на ковре в комнате, где муж расправился с женой.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На следствии пенсионер частично признал вину, заявив, что не хотел смерти жены. Однако показания многочисленных свидетелей, результаты проведенных экспертиз говорят об обратном. Наши сотрудники собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд, что в ближайшее время и будет сделано, – сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.