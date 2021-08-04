Под Воронежем муж несколько раз ударил жену ножом в грудь, а потом сказал, что не хотел ее смерти

Убийство случилось в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета собираются передавать в суд уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Новоусманского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, 10 декабря 2020 года в селе Новая Усмань в доме в переулке Больничном между 71-летним мужем и его 61-летней женой произошел бытовой конфликт. Пенсионер разъярился. Он схватил нож и несколько раз ударил им жену в грудь. Вызывать скорую не стал. Труп женщины обнаружила ее сестра, пришедшая в дом. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате проникающего ранения груди с повреждением сердца.

Следы крови на ковре в комнате, где муж расправился с женой. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На следствии пенсионер частично признал вину, заявив, что не хотел смерти жены. Однако показания многочисленных свидетелей, результаты проведенных экспертиз говорят об обратном. Наши сотрудники собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд, что в ближайшее время и будет сделано, – сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.