Печальный антирекорд: в Воронежской области за сутки 33 человека умерли от коронавируса

Количество выздоровевших также увеличилось - до 97 321 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Еще 478 жителей Воронежской области за последние сутки заразились COVID-19. Общее число человек в регионе, столкнувшихся с таким подтвержденным диагнозом, достигло 105 945. Об этом 4 августа сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также увеличилось - до 97 321. За сутки медикам удалось вылечить 291 воронежца.

К сожалению, растет статистика смертности. Только за последние сутки 33 человека скончались от этой болезни. Ранее такого числа летальных исходов за один день не было. Общее количество умерших от последствий COVID-19 в регионе уже составляет 4 463.

Тем временем в Воронежской области почти 1000 человек прошли повторную вакцинацию.