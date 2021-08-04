В Воронежской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

Авария случилась 3 августа примерно в 17:00 в Лискинском районе Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

26-летний житель города Лиски не справился с управлением автомобиля «Хендэ Солярис» и съехал с дороги в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу. Авария случилась 3 августа примерно в 17:00 в Лискинском районе.

- В результате ДТП водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Его пассажир - 38-летний житель города Лиски от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 107 ДТП, из них в областном центре - 69, на федеральных трассах - 7, в районах области - 31. В 10 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 9 человек, 4 погибли.