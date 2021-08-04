Под Воронежем идут раскопки древнего поселения эпохи раннего железного века

Фото: управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области

Под запланированным под застройку новым кварталом в селе Новая Усмань оказалась территория древнего поселения. Оно располагалось между асфальтированной дорогой, ведущей из села Новая Усмань в село Бабяково с восточной стороны и покрытым лесной растительностью урочищем Ольха с западной.

Еще в 2017 году археологи выявили «Поселение 1 в мкр. Ольха в Новоусманском районе». Памятник был датирован эпохой раннего железного века (I тыс. до н.э.) и новым временем (XVIII-XIX вв.). Но через год выяснилось, что материал имеет отношение и к более ранним эпохам. На территории памятника найдена керамика эпохи бронзы (II тыс. до н.э.).

В 2019 и 2020 годах археологи находят еще два памятника: «Стоянка 1 в мкр. Ольха в Новоусманском районе» и «Стоянка 2 в мкр. Ольха в Новоусманском районе».

- В связи с необходимостью застройки данной территории, а в проекте предусмотрено помимо многоквартирных жилых домов размещение школы, детского сада и спортивного комплекса с плавательным бассейном, потребовалось предварительно провести охранные археологические раскопки, на всей территории памятников, - рассказывают в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Так, в 2019 году в месте для возведения школы обнаружили 13 столбовых и хозяйственных ям. Найдена керамика срубной культуры эпохи бронзы, кости животных, глиняное пряслице, костяной струг, каменное орудие, костяная заготовка под пряслице, глиняная литейная форма, два глиняных блока, каменные абразив и кольцо из медного сплава.

В 2020 году вновь был найден археологический материал, который датирован срубной культурой эпохи поздней бронзы, имелись единичные находки периода Нового времени. Интересна находка железной ременной пряжки, предположительно относящейся к кругу позднесарматских древностей или эпохе великого переселения народов.

Сейчас под местом строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном ведутся раскопки. По имеющимся данным культурный слой памятника содержит значительное количество фрагментов лепных керамических сосудов. Вся керамика толстостенная, в тесте иногда присутствует примесь шамота. Материал относится к эпохи поздней бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.) и раннего железного века (I тыс. до н.э.). Раскопки еще не завершены.