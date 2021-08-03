Воронежскую артель наказали за гору навоза под открытым небом

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управлениия Росприроднадзора.

Плановая проверка инспекторов Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора в сельскохозяйственной артели (СХА) «Луговое», Богучарского района выявила четыре десятка нарушений природоохранного законодательства. Предприятие, занятое разведением крупного рогатого скота, уличили в несоблюдении экологических требований при эксплуатации и осуществлении производственного экологического контроля зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства; сокрытии информации о состоянии окружающей среды, об источниках ее загрязнения, полученных при осуществлении производственного экологического контроля.

Выяснилось, что артель не имела лицензии на пользование недрами, в том числе добычу подземных вод.

Инспекторы также выяснили, что в СХА «Луговое» навоз складировался кучей под открытым небом на площадке без твердого водонепроницаемого покрытия.

- За совершенные нарушения юридическое и должностное лицо оштрафовали на сумму 338 тыс. рублей, - рассказали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора. - Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которого находится на контроле Управления.