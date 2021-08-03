В Воронеже пенсионерка «подарила» мошенникам 4,65 миллиона рублей

Мошенник заставил пожилую женщину через банкомат перевести ему 3,5 млн. рублей, а потом еще и взять кредиты больше чем на миллион. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сумма, которой разжились мошенники после того, как «развели» пожилую жительницу Левобережного района, претендует на рекорд. Печальный, конечно.

В понедельник, 2 августа, за помощью к полицейским обратилась 70-летняя женщина. Она рассказала, что 26 июля ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Дальше пошла набившая оскомину легенда об атаке аферистов на счет пенсионерки. «Сотрудник банка», между тем, поинтересовался, сколько у собеседницы денег накопилось. Узнал, что на счете 3,5 миллиона рублей.

Мошенник тотчас же заявил, что сумма большая и ее срочно нужно перевести на «безопасный счет». Пенсионерка направилась к банкомату, адрес которого ей указал собеседник. А потом перечислила все имеющиеся у нее на счете деньги на номера, продиктованные аферистом.

На следующий день пожилой женщине снова позвонил мнимый сотрудник банка. Мошенник заявил, что ей нужно оформить кредит и полученные деньги перевести на указанный им счет. Причем даже не объяснил причины этих действий. Однако пенсионерка как под гипнозом выполнила все, что требовал от нее аферист. Оформив в банке займ на 800 тысяч рублей, пожилая женщина, действуя под диктовку мошенника, перечислила деньги на указанный им счет.

Аферист не унимался. Он снова позвонил с той же просьбой на следующий день. На этот раз женщина решила не обращаться в коммерческую организацию, ведь банку необходимо выплачивать немаленький процент. Пенсионерка решила занять деньги у знакомых. Получив в долг 350 тысяч рублей, она перевела их мошенникам. И только после этого, прождав еще день, решила рассказать все родственникам, которые раскрыли ей глаза на то, что она стала жертвой аферистов. Так пожилая женщина лишилась 4 млн 650 тысяч рублей.

- Всего 2 августа в Воронежской области было десять случаев хищения денег с банковских счетов. Семь из них совершены дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, три раза случились кражи с банковских карт. Общий ущерб составил более 6 млн 300 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158, ч.2, ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ, карающих за кражу и мошенничество.

В полиции добавили:

- Советуем быть осторожными при общении с незнакомцами, которые обращаются с предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию, позвонив по другому телефону, по которому точно ответит сотрудник банка.