В Борисоглебске Воронежской области отреставрируют гостиницу Беляевой

Фото управления ОКН региона

Управление по охране культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Беляевой». Историческое здание расположено в Борисоглебске на ул. Карла Маркса, 84 и ул. Народная, 32. Об этом сообщили в ведомстве 2 августа.

Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Уже найден подрядчик. Им стало воронежское ООО «фирма «ВиС», имеющее лицензию Министерства культуры Российской Федерации.

Срок завершения проектных работ – до начала октября 2021 года

Здание гостиницы Беляевой построено в XIX веке. В настоящее время является многоквартирным жилым домом.