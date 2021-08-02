В Воронежской области почти 1000 человек прошли повторную вакцинацию

К утру 2 августа в Воронежской области повторно вакцинировано от ковида 928 человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Повторную вакцинацию против коронавируса в регионе делают четырьмя видами вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» (повторная вакцинация проводится двумя компонентами с интервалом три недели для «Спутника V», две-три недели для «ЭпиВакКорона» и две недели для «КовиВак»), а также «Спутник Лайт» (при использовании однокомпонентной вакцины человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента).

- Повторная вакцинация проводится во всех прививочных пунктах через шесть месяцев после перенесенного COVID-19 или завершенной первичной вакцинации. Наличие антител не является противопоказанием к иммунизации, - сообщили в облздраве. - После повторной вакцинации пациенту становится доступен электронный сертификат вакцинации и QR-код.

Повторную вакцинацию можно сделать в любом прививочном пункте, записаться - на портале Госуслуг, через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону регистратуры выбранного учреждения.