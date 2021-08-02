Два счастливчика под Воронежем за прививку от коронавируса получили смартфоны

Андрей Остриков очень обрадовался выигрышу в необычной лотерее. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В Новоусманском районе определили двух обладателей смартфонов. Среди сделавших вакцину от коронавируса провели своеобразную лотерею. Победителей определяли случайным выбором онлайн-рандомайзером номеров реестровых записей привитых новоусманцев. Делали это сотрудники районной больницы, где проводят вакцинацию местных жителей.

Призы достались жителям Новой Усмани и поселка Отрадное. Смартфоны получили Андрей Остриков и Ольга Тупикина. Еще один приз, 50 тысяч рублей, достался Александру Коротенко. Ему вручат деньги после возвращения из командировки.

Смартфон получает Ольга Тупикина. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Выигравший смартфон Андрей Остриков рассказал, что никогда ничего существенного в таких акциях в подарок не получал, а потому звонку от врачей очень обрадовался. Прививку он сделал не один, а вместе с женой и дочерью. По словам Андрея, до сих пор «ковид» обходил его семью и близких стороной. Чего ему и дальше желаем, как, собственно, и всем нам.