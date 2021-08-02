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Происшествия2 августа 2021 14:55

В центре Воронежа автобус врезался в столб

Пострадали несколько пассажиров и водитель
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с маршрутным автобусом в центре Воронежа. Около 12.30 в районе Плехановской, 66, это рядом с больницей №3, автобус маршрута № 80 врезался в столб.

Как сообщили в полиции, 60-летний водитель допустил наезд на препятствие из-за того, что почувствовал себя плохо и не справился с управлением автобусом.

Четверо пассажиров и водитель попали в больницу с травмами. Еще несколько получили ушибы. В настоящее время уточняется общее количество пострадавших в ДТП.