В центре Воронежа автобус врезался в столб

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с маршрутным автобусом в центре Воронежа. Около 12.30 в районе Плехановской, 66, это рядом с больницей №3, автобус маршрута № 80 врезался в столб.

Как сообщили в полиции, 60-летний водитель допустил наезд на препятствие из-за того, что почувствовал себя плохо и не справился с управлением автобусом.

Четверо пассажиров и водитель попали в больницу с травмами. Еще несколько получили ушибы. В настоящее время уточняется общее количество пострадавших в ДТП.