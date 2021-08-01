Под Воронежем в ДТП с двумя легковушками пострадал 11-летний мальчик

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ЧП произошло в 11:45 в субботу, 31 июля, на 33 км автодороги в обход Воронежа. Столкнулись автомобили Land Rover и ВАЗ-2108. В результате пострадали пассажиры отечественной легковушки – 52-летняя женщина и 11-летний мальчик. Они госпитализированы. Об этом 1 августа рассказали в региональном главке.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер», двигаясь со стороны поселка Латная в Семилуки, выехал на «встречку» через сплошную разметку, хотя по правилам это было запрещено. В результате он лоб в лоб допустил столкнулся с «восьмеркой», под управлением 56-летнего мужчины, который в это время поворачивал налево.

Пострадавших женщину и ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины.