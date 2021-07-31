Воронежцы могут бесплатно получить одну из 46 специальностей

Фото с сайта департамента предпринимательства и торговли Воронежской области

Отдельные категории воронежцев могут получить бесплатное образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Принять участие в нем могут:

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;

- граждане в возрасте 50-ти лет и старше;

- граждане предпенсионного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

- безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Эти воронежцы в 2021 году смогут пройти бесплатное обучение и приобрести дополнительные профессиональные навыки, востребованные работодателями в нашем регионе.

Обучение организовано по следующим видам программ:

- профессиональное обучение (основные программы профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих);

- дополнительное профессиональное образование (для лиц, получающих или имеющих среднее профессиональное или высшее образование).

На выбор предлагается одна из 46 профессиональных компетенций, представленных в нашем регионе. Обучение бесплатное и проводится за счет средств федерального бюджета. По окончанию выдается документ о квалификации.

Регистрация на программы обучения открыта на портале «Работа России» (trudvsem.ru). Операторы программы в течение 15 рабочих дней проверят ваши данные и направят на обучение.

Региональным оператором программы в Воронежской области является ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки».

Телефон для справок: +7 (473) 210-04-75, адрес электронной почты copp36@mail.ru