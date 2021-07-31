Больше шести тысяч воронежских пациентов получили за неделю бесплатные лекарства от ковида

За неделю с 22 по 28 июля бесплатные лекарства получили 6 126 амбулаторных пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «COVID-19». А всего с 16 ноября препараты получили 111 376 жителей области. В департаменте здравоохранения напомнили, что для получения лекарств необходимо обращаться к лечащему врачу.

- На дому проходят лечение больные с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19, в том числе с пневмониями, - рассказали в ведомстве. - Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом его диагноза, состояния и течения заболевания в соответствии со схемами лечения, утвержденными Минздравом.