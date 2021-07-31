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Здоровье31 июля 2021 15:47

Больше шести тысяч воронежских пациентов получили за неделю бесплатные лекарства от ковида

Препараты выдают индивидуально в зависимости от тяжести и особенностей болезни
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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За неделю с 22 по 28 июля бесплатные лекарства получили 6 126 амбулаторных пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «COVID-19». А всего с 16 ноября препараты получили 111 376 жителей области. В департаменте здравоохранения напомнили, что для получения лекарств необходимо обращаться к лечащему врачу.

- На дому проходят лечение больные с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19, в том числе с пневмониями, - рассказали в ведомстве. - Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом его диагноза, состояния и течения заболевания в соответствии со схемами лечения, утвержденными Минздравом.