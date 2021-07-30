На реконструкцию воронежского аэропорта добавят еще 550 млн рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» объявило о поиске подрядчика для проведения реконструкции воронежского аэропорта имени Петра I. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупки 29 июля.

На эти средства планируется удлинить взлетную полосу, смонтировать системы связи, светооборудования и провести другие работы. На эти цели выделят дополнительно 550 млн рублей. 287 млн потратят на удлинение полосы, еще 35 млн на светосигнальное оборудование и 32 млн на обустройство патрульной дороги.

Также деньги выделят на оборудование периметра вместе с видеонаблюдением, сети электроснабжения с собственными трансформаторной подстанцией и дизельной электростанцией, радиотехнику, связь, водосточно-дренажную сеть. Отдельных расходов потребуют вспашка земель и посадка сеянцев на 7 га в качестве компенсационного лесовосстановления (2,4 млн рублей) и «затраты на негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов» (145 тысяч).

Заявки на торги будут принимать до 20 августа. Все работы по контракту должны завершить до 1 ноября 2022 года.